Які вживані автомобілі найпопулярніші в Україні: топ моделей

У травні українці придбали 3,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Середній вік таких авто становив 6,3 року, а лідером попиту став Ford Escape — протягом місяця українці купили 410 таких машин.

Вартість цієї моделі на ринку коливається приблизно від 7 900 до 27 000 доларів залежно від стану та комплектації. Про це повідомили в "Укравтопромі".

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За структурою ринку вживаних авто зі США більшість припадає на бензинові моделі — 57%. Далі йдуть електромобілі з часткою 21%, гібриди — 14%, дизельні авто — 5%, а машини з ГБО — 3%.

Серед інших популярних моделей у травні також були: BMW X3 — 273 авто, Nissan Rogue — 264, Tesla Model Y — 254, BMW X5 — 240 одиниць.

Попит на Ford Escape залишається стабільно високим, однак його ціна суттєво залежить від року випуску, пробігу та технічного стану. Наприклад, авто 2022 року з пробігом близько 107 тис. км після ДТП пропонують приблизно за 7 900 доларів. Аналогічні моделі 2023 року з меншим пробігом можуть коштувати близько 17 000 доларів, тоді як більш збережені варіанти цього ж року випуску доходять майже до 29 000 доларів.

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