Які кросовери стали найбільш популярними серед українців: названо топ моделей

У лютому в Україні зареєстровано 4193 нові легкові автомобілі — показник, який експерти не вважають приводом для оптимізму. Імпорт нових авто за місяць склав 4045 одиниць. Це на 15,7% менше, ніж у січні, та на 15,9% нижче у порівнянні з лютим минулого року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку. Аналітики констатують помітне просідання ринку. Серед причин називають, зокрема, запровадження ПДВ на електромобілі, що вплинуло на попит.

Водночас українські виробники у лютому випустили 148 нових легковиків. Це на 24,4% більше, ніж місяцем раніше, і на 10,4% більше у річному вимірі. Попри позитивну динаміку, частка вітчизняного виробництва становить лише 3,5% від загального обсягу первинних реєстрацій, тому істотно змінити структуру ринку воно поки не здатне.

Серед автомобілів, виготовлених в Україні, найкращий результат у лютому продемонстрував кросовер Skoda Karoq — 106 реєстрацій. Цю модель збирають на закарпатському підприємстві Єврокар.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Які бренди обирають українці

Лідером ринку в лютому стала Toyota: 810 проданих автомобілів, тобто майже кожна п’ята нова машина, зареєстрована в країні, припала саме на цей бренд.

Найбільший внесок у результат марки зробили моделі Toyota RAV4 (361 одиниця) та Toyota Land Cruiser Prado (220). RAV4 зберігає статус найпопулярнішої моделі на ринку, тоді як Land Cruiser Prado стабільно входить до трійки лідерів.

Renault та Skoda продовжують конкурувати в масовому сегменті. Стабільний попит на Renault Duster дозволяє Renault утримувати високі позиції, а для Skoda ключовими моделями залишаються Skoda Kodiaq і Skoda Karoq.

Водночас у лютому зафіксовано спад інтересу до китайських електромобілів. Бренд BYD, який у січні входив до десятки найпопулярніших, опустився на 14-те місце і вибув із ТОП-10.

Головною тенденцією місяця залишається домінування кросоверів. Дев’ять із десяти найпопулярніших моделей належать до сегмента SUV. Єдиним седаном у першій десятці стала Toyota Camry, яка радше підтверджує загальний тренд на популярність кросоверів, ніж свідчить про зміну ринкових уподобань.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!