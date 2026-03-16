Які пільги на оплату комуналки мають українці з інвалідністю

Повномасштабна війна в Україні суттєво впливає на життя громадян, зокрема призводить до зростання кількості людей з інвалідністю. Через це дедалі більше українців цікавляться, чи передбачає законодавство пільги на оплату житлово-комунальних послуг для таких осіб і за яких умов їх можна отримати.

За інформацією фахівців системи Безоплатної правнича допомога, інвалідність, отримана внаслідок загального захворювання, сама по собі не дає автоматичного права на знижку при оплаті житла та комунальних послуг. Водночас органи місцевого самоврядування можуть ухвалювати рішення про додаткову підтримку малозабезпечених мешканців за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Щоб зменшити витрати на комунальні послуги, люди з інвалідністю I, II та III групи можуть оформити житлову субсидію через органи соціального захисту. Така допомога поширюється на оплату газу, електроенергії, опалення та водопостачання і призначається за загальними правилами, за винятком окремих випадків тяжких захворювань. Питання соціальних гарантій для таких громадян регулює закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Особи з інвалідністю першої групи, якщо інвалідність пов’язана із загальним захворюванням, також не мають автоматичних пільг на оплату комунальних послуг і можуть користуватися лише механізмом субсидії. Водночас для окремих категорій громадян передбачені значні пільги. Як повідомляють у Міністерство у справах ветеранів України, люди з інвалідністю внаслідок війни I, II та III груп мають право на 100% знижку на оплату житла в межах встановлених норм площі, а також на повну компенсацію витрат на газ, електроенергію, воду та інші комунальні послуги в межах середніх норм споживання. Також для них передбачена компенсація витрат на паливо, якщо житло не має центрального опалення.

Окремі пільги передбачені і для інших категорій. Зокрема ліквідатори аварії на Чорнобильська катастрофа першої категорії та члени їхніх сімей можуть отримувати 50% знижку на оплату житла, комунальних послуг і палива, а також на проживання у гуртожитках. Особи, які постраждали від нацистських переслідувань, мають право на повну, тобто 100-відсоткову, компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги. Такі пільги надаються лише за наявності відповідного посвідчення, що підтверджує статус.

Для людей з інвалідністю другої групи закон також не передбачає окремих пільг на оплату комунальних послуг. Водночас вони можуть мати переважне право на отримання житла, якщо інвалідність виникла через виробничу травму або під час військової служби. Щоб зменшити витрати на комунальні послуги, ці громадяни можуть оформити субсидію через органи соціального захисту.

Особи з інвалідністю третьої групи також не мають спеціальних пільг на оплату комунальних послуг. Як пояснюють у Пенсійний фонд України, вони можуть скористатися системою субсидій, яка допомагає частково компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги. Подати заявку можна у сервісному центрі Пенсійного фонду або через його електронний портал. Для оформлення потрібно надати декларацію про доходи та витрати домогосподарства, документи, що посвідчують особу, а також довідки про доходи. Під час розрахунку субсидії враховують доходи всіх членів сім’ї, які фактично проживають за однією адресою.

