Які пільги на проїзд у транспорті матимуть учасники бойових дій у 2026 році

Учасники бойових дій в Україні мають розширений перелік соціальних гарантій, серед яких — право на пільговий або повністю безкоштовний проїзд у громадському транспорті. У лютому 2026 року для осіб зі статусом УБД зберігається можливість безоплатно користуватися більшістю видів пасажирського транспорту.

Норми щодо пільг закріплені в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Йдеться про поїздки приміськими електропоїздами, водним транспортом, усім міським громадським транспортом, а також автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості. Крім того, пільга поширюється на автобуси приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонні, обласні та міжобласні перевезення. Ані відстань поїздки, ані місце проживання пільговика не впливають на право скористатися цією перевагою.

Для безкоштовного проїзду достатньо мати при собі посвідчення учасника бойових дій. Якщо в населеному пункті діє електронна система оплати проїзду, пільговику також потрібно оформити безплатний електронний квиток відповідно до місцевих правил.

Окремі пільги передбачені й для поїздок залізницею. "Укрзалізниця" надає ветеранам та захисникам право на безкоштовні або знижені квитки для подорожей територією України. Зокрема, учасники бойових дій можуть скористатися правом на одну безплатну поїздку туди й назад раз на два роки, а також отримати знижку у розмірі 50% вартості квитка один раз на рік. Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час служби, мають право на половинну знижку на проїзд у пасажирських поїздах усіх категорій і типів вагонів.

Оформлення пільгових залізничних квитків здійснюється на підставі відповідного посвідчення та талонних листів, які видаються разом із документами. Такі талони залишаються чинними протягом кількох років і дають змогу скористатися пільгами у визначені законодавством строки.

