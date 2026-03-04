Які оновлення у виплатах переселенцям чекають з 1 березня

В Україні продовжує діяти комплексна система підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка охоплює як щомісячні грошові виплати, так і програми житлової допомоги. Окрім базової фінансової підтримки на проживання, переселенці можуть скористатися субсидією на оренду житла, а громадські організації — отримати пільгові умови для облаштування тимчасових прихистків.

Виплати для ВПО

У Національній соціальній сервісній службі пояснили, що особи, які щойно отримали статус ВПО, мають право на державну підтримку протягом перших шести місяців. Розміри щомісячної допомоги становлять:

3 000 грн — на дитину;

3 000 грн — для особи з інвалідністю;

2 000 грн — для повнолітнього переселенця.

Щоб оформити виплати, необхідно отримати довідку ВПО та подати заяву. Це можна зробити через застосунок Дія, у ЦНАПі або в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Додаткова підтримка у перші шість місяців

За даними Нацсоцслужби, у цей період також передбачена додаткова фінансова допомога для працевлаштованих переселенців:

2 000 грн — для ВПО;

3 000 грн — для осіб з інвалідністю.

Після завершення шестимісячного терміну виплати можуть продовжити для вразливих категорій — пенсіонерів, людей з інвалідністю, дітей-сиріт та інших осіб, які потребують підтримки. Крім того, право на подальші нарахування мають родини, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 9 444 грн.

Подати заяву на продовження допомоги можна через Дію, ЦНАП або органи Пенсійного фонду.

Субсидія на оренду житла

Для переселенців, які втратили житло або не можуть повернутися до нього через окупацію чи руйнування, діє механізм часткової компенсації вартості оренди. Також програмою можуть скористатися прийомні сім’ї.

Серед основних умов — відсутність власного житла у безпечному регіоні та наявність офіційного договору оренди. Копію договору разом із заявою потрібно подати до територіального підрозділу Пенсійного фонду України.

Рішення щодо призначення субсидії ухвалюється протягом десяти днів. За результатами заявника інформують про нарахування допомоги, відмову або необхідність уточнення даних.

Розмір субсидії визначається індивідуально. Він залежить від доходів родини, кількості її членів і вартості оренди житла в конкретному регіоні. Попередньо розрахувати можливу суму можна за допомогою онлайн-калькуляторів, однак остаточне рішення ухвалює Пенсійний фонд після перевірки документів.

Пільгова оренда для облаштування прихистків

Кабінет Міністрів дозволив громадським і благодійним організаціям орендувати державне та комунальне майно для розміщення переселенців на спеціальних умовах. Для профільних громадських організацій орендна ставка становитиме лише 0,01% від розрахункової вартості майна.

Крім того, державні установи у сферах освіти, медицини та культури можуть отримувати приміщення для розселення ВПО без проведення аукціону — за символічну плату в розмірі 1 гривня на місяць.

