Які наслідки очікують військовозобовʼязаного за відмову від сплати штрафу ТЦК

Особа, яка порушила правила військового обліку, зобов’язана сплатити штраф, накладений постановою територіального центру комплектування. Якщо ж рішення ТЦК буде проігнороване, справу передадуть до Державної виконавчої служби, яка застосує примусові заходи.

Про це повідомляло Міністерство оборони України. Там пояснили: якщо військовозобов’язаний визнав факт правопорушення, але не сплатив штраф протягом 40 днів, далі настають правові наслідки.

У такому разі можливе блокування банківських рахунків, арешт майна чи транспорту, а також внесення боржника до Єдиного реєстру.

