Яку виплату отримує людина, що ніколи не працювала

В Україні для виходу на пенсію необхідно мати відповідний трудовий або страховий стаж. Якщо такого стажу бракує, громадянин може розраховувати лише на соціальну допомогу, яка у 2026 році становить 2 595 грн на місяць.

Про це повідомляє ПФУ. Соціальна допомога надається у розмірі 30 % від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, при цьому з урахуванням доплат вона не може бути меншою за 100 % прожиткового мінімуму, тобто у 2026 році – 2 595 грн.

Хто може отримати соціальну допомогу замість пенсії

Соціальні виплати призначаються лише за виконання кількох умов:

досягнення 65 років;

відсутність мінімального страхового стажу для пенсії за віком;

постійне проживання в Україні;

низький рівень доходів або відсутність інших значних державних виплат.

Фахівці радять завчасно перевіряти свій страховий стаж у ПФУ. Іноді внески від роботодавця не надходили або були внесені з помилками. У таких випадках стаж можна підтвердити документально, а при потребі – через суд.

Розмір виплат у 2026 році

Соціальна допомога для осіб без необхідного стажу зазвичай дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних – 2 595 грн на місяць. Ця сума не залежить від попередньої зарплати, посади чи тривалості неофіційної роботи.

Для порівняння, страхова пенсія розраховується індивідуально, враховуючи тривалість стажу та суму сплачених внесків. Саме тому громадяни з довгою офіційною трудовою історією отримують зазвичай вищі виплати.

Експерти наголошують: навіть кілька додаткових років офіційної роботи або добровільна сплата внесків можуть значно підвищити майбутню пенсію і дати право на страхову виплату замість соціальної.

Коли надходять кошти

Пенсії та соціальні допомоги виплачуються щомісяця. Держава зобов’язана профінансувати їх до 25 числа поточного місяця.

Громадяни, які отримують кошти на банківські картки, зазвичай бачать виплати раніше – переважно між 4 та 10 числом залежно від графіка фінансування та роботи банків.

