Коли Геловін 2023 року: історія свята та традиції

Геловін щороку святкують 31 жовтня. Це свято відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада і є одним з найпопулярніших у світі.

Історія Геловіну

Геловін має давню історію, яка сягає кельтських часів. У кельтській культурі 31 жовтня був днем, коли закінчувався літній рік і починався зимовий. Вважалося, що в цей день світ живих і світ мертвих перетинаються, і духи померлих можуть прийти в наш світ.

З приходом християнства Геловін був переосмислений як свято, пов'язане з Днем всіх святих. Однак багато традицій кельтського Геловіну збереглися, зокрема, костюмовані гуляння, вирізання гарбузів і паління вогнищ.

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Традиції Геловіну

Геловін - це свято, яке відзначається весело і весело. Одними з найпопулярніших традицій Геловіну є одягання костюмів. Зазвичай це костюми привидів, відьом, вампірів та інших страшних персонажів.

У це свято вирізають різних химерних персонажів з гарбузів.Всередині гарбуза встановлюється свічка, яка створює страшне освітлення.

У деяких країнах у ніч на Геловін палять вогнища, щоб відлякати злих духів. Геловін - це час для веселощів і розваг. Люди часто ходять на вечірки або гуляють містом й вимагають солодощів у перехожих.

Геловін увійшов в українську культуру відносно недавно, але вже завоював широку популярність. В Україні відзначають Геловін зазвичай у молодіжному середовищі. Люди одягаються в костюми, вирізають гарбузи і ходять на вечірки.

Традиції Геловіну мають спільне з українськими обрядами. Зокрема, 31 жовтня у давнину було заведено ворожити, щоб дізнатися долю.

У давнину дівчата збиралися гуртом та виливали віск у воду, ворожили з допомогою дзеркал та клали ложку під подушку, щоб їм наснився суджений.

Пропонуємо дізнатися, чому на Геловін виготовляють гарбузи із ліхтариком усередині та вирізаними ротом і очима.

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