Хто отримує більше: сфери, де українцям різко підняли зарплати

В Україні за рік – з серпня 2024-го по серпень 2025-го – найбільше піднялися зарплати у маркувальників: їхній рівень зріс на рекордні 87%. Водночас суттєве зростання відбулося й у сфері IT, а також серед окремих технічних спеціальностей.

Зокрема, теплотехніки у серпні 2025 року могли розраховувати на оплату праці, що в середньому була на 50% вищою, ніж роком раніше, свідчать дані ресурсу work.ua, пише OBOZ.ua. Така динаміка пояснюється насамперед підвищеним попитом на фахівців у цих напрямах.

Хто отримав найбільші прибавки до зарплати

За даними статистики, за рік найпомітніше зросли доходи у таких спеціалістів:

Маркувальник – 21 500 грн (+87%)

DevOps engineer – 87 500 грн (+86%)

Інвестиційний аналітик – 50 000 грн (+67%)

Керівник мережі магазинів – 45 000 грн (+64%)

Інженер-програміст – 37 500 грн (+56%)

Заправник картриджів – 30 000 грн (+54%)

Фахівець договірного відділу – 27 500 грн (+53%)

Інженер з автоматизації – 40 000 грн (+51%)

Python-розробник – 53 000 грн (+51%)

Теплотехнік – 45 000 грн (+50%)

Оператор термопластавтомату – 26 500 грн (+47%)

Геодезист – 35 000 грн (+46%)

Арт-директор – 40 000 грн (+45%)

Монтажник ОПС – 32 500 грн (+44%)

Візовий менеджер – 32 500 грн (+44%)

Читайте також: Українцям без вищої освіти пропонують високі зарплати: які фахівці отримують від 50 тис. грн

Що прогнозують далі

Згідно з постановою уряду від 6 серпня №946, в Україні розглядають два можливих сценарії економічного розвитку на 2026–2028 роки.

Оптимістичний сценарій: покращення безпекової ситуації з 2026 року. У такому разі середня зарплата може зрости до:

30 240 грн у 2026 році,

35 268 грн у 2027 році,

39 758 грн у 2028 році.

Песимістичний сценарій: збереження повномасштабної агресії Росії. Тоді зарплати становитимуть:

30 032 грн у 2026 році,

34 808 грн у 2027 році,

39 436 грн у 2028 році.

Крім того, у разі реалізації оптимістичного прогнозу очікується й поступове поліпшення на ринку праці: кількість зайнятих у віці 15–70 років може зрости з 13 млн до 13,2 млн осіб.

Раніше ми розповідали, що середня зарплата в Україні зросте майже до 40 тис. грн та коли це може статися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!