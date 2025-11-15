Квартири для ВПО: хто має право стати на житловий облік

Житлове питання залишається одним із найгостріших для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Під час війни власне житло для переселенців — це не просто дах над головою, а можливість відновити нормальне життя. Саме тому держава запровадила спеціальні механізми, що дозволяють ВПО ставати на квартирний облік навіть якщо їхнє попереднє житло опинилося на окупованій території або було зруйноване.

Про це повідомляє видання "POKROVSK24.NEWS". На квартирний облік беруть громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Йдеться не лише про орендарів чи мешканців гуртожитків — закон визначає конкретні категорії осіб, що мають право на статус.

До них належать:

ті, у кого житлова площа менша за встановлену норму на одну особу;

громадяни, що проживають у непридатних або аварійних приміщеннях;

люди з тяжкими хронічними захворюваннями, які унеможливлюють спільне проживання;

орендарі житла державного, громадського або кооперативного фонду понад 5 років;

особи, що мешкають у перенаселених умовах (наприклад, кілька сімей в одній кімнаті);

ВПО серед учасників бойових дій, осіб з інвалідністю через війну або членів родин загиблих захисників України.

Для переселенців діє окреме правило: вони можуть ставати на квартирний облік незалежно від місця реєстрації, достатньо бути внесеними до Єдиної бази даних ВПО.

Де оформляти облік

ВПО стають на квартирний облік у населеному пункті, де вони перебувають на обліку як переселенці. Це правило працює навіть для тих, чиє житло залишилося на окупованій або прифронтовій території, або було зруйноване.

Які документи потрібні

Для подачі заяви слід підготувати:

заяву до виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради (або до адміністрації підприємства, якщо житло надається за місцем роботи);

довідки про реєстрацію місця проживання всіх членів сім’ї;

довідки про перебування членів сім’ї на обліку в іншому місці;

документи, що підтверджують право на пільгу або першочергове отримання житла (за наявності).

Для переселенців додатково потрібні:

копія довідки ВПО на кожного члена сім’ї;

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (для сімей загиблих захисників);

акт обстеження зруйнованого житла (якщо житло втрачено через бойові дії).

Незабаром подати документи можна буде також у електронному форматі через Портал "Дія".

Хто ухвалює рішення

Документи розглядає виконавчий комітет місцевої ради. Якщо пакет документів повний, заявника вносять до списку осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

Для дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, місцем проживання вважається фактичне місце перебування, зазначене у довідці ВПО.

Важливі нюанси

Перелік документів є вичерпним — чиновники не мають права вимагати нічого поза законом.

Якщо органи мають доступ до електронних баз, частину довідок вони можуть отримати самостійно.

Рішення про взяття на облік повинно бути офіційно оформлене. Не варто погоджуватися на "чергу без документів".

