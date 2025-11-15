Квартиры для ВПО: кто имеет право стать на жилищный учет

Жилищный вопрос остается одним из острейших для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Во время войны собственное жилье для переселенцев – это не просто крыша над головой, а возможность восстановить нормальную жизнь. Именно поэтому государство ввело специальные механизмы, позволяющие ВПЛ становиться на квартирный учет даже если их предыдущее жилье оказалось на оккупированной территории или было разрушено.

Об этом сообщает издание "POKROVSK24.NEWS". На квартирный учет принимают граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Речь идет не только об арендаторах или обитателях общежитий — закон определяет конкретные категории лиц, имеющих право на статус.

К ним относятся:

те, у кого жилая площадь меньше установленной нормы на одного человека;

граждане, проживающие в негодных или аварийных помещениях;

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые делают невозможным совместное проживание;

арендаторы жилья государственного, общественного или кооперативного фонда более 5 лет;

лица, проживающие в перенаселенных условиях (например, несколько семей в одной комнате);

ВПЛ среди участников боевых действий, лиц с инвалидностью из-за войны войны или членов семей погибших защитников Украины.

Для переселенцев действует отдельное правило: они могут становиться на квартирный учет независимо от места регистрации, достаточно быть внесенными в Единую базу данных ВПЛ.

Где оформлять учет

ВПЛ становятся на квартирный учет в населенном пункте, где они состоят на учете как переселенцы. Это правило работает даже для тех, чье жилье осталось на оккупированной или прифронтовой территории или было разрушено.

Какие документы нужны

Для подачи заявления следует подготовить:

заявление в исполнительный комитет сельского, поселкового или городского совета (или в администрацию предприятия, если жилье предоставляется по месту работы);

справки о регистрации места проживания всех членов семьи;

справки о нахождении членов семьи на учете в другом месте;

документы, подтверждающие право на льготу или первоочередное получение жилья (при наличии).

Для переселенцев дополнительно требуются:

копия справки ВПЛ на каждого члена семьи;

копия удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны;

документы, подтверждающие родственные связи (для семей погибших защитников);

акт обследования разрушенного жилья (если жилье утрачено из-за боевых действий).

Вскоре подать документы можно также в электронном формате через Портал Действие.

Кто принимает решение

Документы рассматривается исполнительным комитетом местного совета. Если пакет документов полон, заявителя вносят в список лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для детей-сирот и лиц, лишенных родительской опеки, местом жительства считается фактическое местонахождение, указанное в справке ВПЛ.

Важные нюансы

Перечень документов исчерпывающий — чиновники не имеют права требовать ничего вне закона.

Если органы имеют доступ к электронным базам, часть справок они могут получить самостоятельно.

Решение о взятии на учет должно быть официально оформлено. Не стоит соглашаться на очередь без документов.

