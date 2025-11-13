Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

У 2025 році держава продовжує підтримувати українських військових, надаючи їм низку соціальних пільг. Зокрема, у листопаді частина захисників зможе скористатися знижкою на оплату газу та сплачувати менше за спожите паливо.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. Пільга передбачена для військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій (УБД). Вони можуть отримати 75% знижку на вартість балона зі скрапленим газом, що використовується для побутових потреб. Ця допомога надається ветеранам, які проживають у будинках без централізованого опалення.

Як розраховується пільга

Розмір знижки залежить від площі житла. Вона поширюється на:

21 м² опалювальної площі на одну особу, яка постійно проживає в помешканні;

опалювальної площі на одну особу, яка постійно проживає в помешканні; додаткові 10,5 м² — на всю сім’ю.

Якщо у родині є непрацездатні особи, нормативна площа для розрахунку пільги збільшується. Для домогосподарств, які складаються лише з непрацездатних людей, передбачено 75% знижку на опалення житла, але вже на подвійну площу — 42 м² на кожного члена сім’ї плюс 21 м² на всю родину.

Хто може скористатися знижкою

Пільга поширюється не лише на ветеранів, а й на членів їхніх сімей, якщо вони проживають разом:

дружина або чоловік;

неповнолітні діти;

повнолітні діти з інвалідністю;

діти, над якими встановлено опіку;

особа, яка доглядає ветерана з інвалідністю I групи;

батьки, у тому числі непрацездатні.

Як оформити

Щоб отримати пільгу, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України із такими документами:

паспорт;

посвідчення учасника бойових дій;

обліковий номер платника податків;

заява на оформлення пільги.

Подати документи можна особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ або онлайн — через вебпортал електронних послуг фонду.

Таким чином, держава продовжує підтримувати військових і їхні родини, допомагаючи їм підготуватися до опалювального сезону та зменшити фінансове навантаження у холодний період.

