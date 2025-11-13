Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить
В 2025 году государство продолжает поддерживать украинских военных, предоставляя им ряд социальных льгот. В частности, в ноябре часть защитников сможет воспользоваться скидкой на оплату газа и платить меньше за потребленное топливо.
Редакция сайта Новости.LIVE рассказывает об этом подробнее. Льгота предусмотрена для военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий (УБД). Они могут получить 75% скидку на стоимость баллона со сжиженным газом, используемым для бытовых нужд. Эта помощь предоставляется ветеранам, проживающим в домах без централизованного отопления.
Как рассчитывается льгота
Размер скидки зависит от площади жилья. Она распространяется на:
- 21 м² отапливаемой площади на одного человека, постоянно проживающего в доме;
- дополнительные 10,5 м² – на всю семью.
Если в семье есть нетрудоспособные лица, то нормативная площадь для расчета льготы увеличивается. Для домохозяйств, состоящих только из нетрудоспособных людей, предусмотрена 75% скидка на отопление жилья, но уже на двойную площадь — 42 м² на каждого члена семьи плюс 21 м² на всю семью.
Кто может воспользоваться скидкой
Льгота распространяется не только на ветеранов, но и на членов их семей, если они проживают вместе:
- жена или муж;
- несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети с инвалидностью;
- дети, над которыми установлена опека;
- лицо, которое ухаживает за ветераном с инвалидностью I группы;
- родители, в том числе нетрудоспособные.
Как оформить
Чтобы получить льготу, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины со следующими документами:
- паспорт;
- удостоверение участника боевых действий;
- учетный номер налогоплательщика;
- заявление на оформление льготы.
Подать документы можно лично в ближайшем сервисном центре ПФУ или онлайн через вебпортал электронных услуг фонда.
Таким образом, государство продолжает поддерживать военных и их семьи, помогая им подготовиться к отопительному сезону и уменьшить финансовую нагрузку в холодный период.
