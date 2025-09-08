Найкращі дизельні авто 2025 року: топ від експертів

Британський автожурнал Autocar представив список найкращих дизельних автомобілів 2025 року. Фахівці оцінили такі характеристики, як дизайн, інтер’єр, динамічні показники, керованість і співвідношення ціни та якості.

Лідером став Skoda Superb, яка отримала найвищі оцінки за простір у салоні, економічність мотора та зручність управління, ставши найкращим варіантом щодо поєднання комфорту та практичності. Про це пише uamotors.

Другу позицію в рейтингу зайняв BMW X5 з потужним дизельним мотором, м’яким ходом та передовою пневмопідвіскою, що гарантує стабільність і комфорт під час руху. Третє місце отримав Volkswagen Golf, який вирізняється збалансованою їздовою динамікою та сучасною мультимедійною системою.

Серед преміальних автомобілів також були відзначені Range Rover, який вражає розкішним дизайном та високою продуктивністю, а також Land Rover Defender, що ще раз довів свою репутацію надійного та витривалого позашляховика.

У бізнес-класі особливу увагу приділили Mercedes-Benz E-Class, що поєднує елегантність, комфорт і потужність, а також Mercedes-Benz C-Class, який отримав визнання за відмінну динаміку, стильний дизайн та високоякісний інтер’єр. Серед сімейних автомобілів у десятці опинився Kia Sorento, відомий своїм просторим салоном і економічним мотором.

Рейтинг найкращих дизелів замикають Audi A5, з його елегантними лініями та відмінною керованістю, а також Mazda CX-60, яка вирізняється сучасним дизайном, ефективністю та високим комфортом, зберігаючи конкурентоспроможність серед кросоверів.

