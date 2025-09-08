Лучшие дизельные автомобили 2025 года: топ от экспертов

Британский автожурнал Autocar представил список лучших дизельных автомобилей 2025 года. Специалисты оценили такие характеристики, как дизайн, интерьер, динамические показатели, управляемость и соотношение цены и качества.

Лидером стала Skoda Superb, которая получила самые высокие оценки за пространство в салоне, экономичность мотора и удобство управления, став лучшим вариантом по сочетанию комфорта и практичности. Об этом пишет uamotors.

Вторую позицию в рейтинге занял BMW X5 с мощным дизельным мотором, мягким ходом и передовой пневмоподвеской, что гарантирует стабильность и комфорт во время движения. Третье место получил Volkswagen Golf, который отличается сбалансированной ездовой динамикой и современной мультимедийной системой.

Среди премиальных автомобилей также были отмечены Range Rover, который впечатляет роскошным дизайном и высокой производительностью, а также Land Rover Defender, который еще раз доказал свою репутацию надежного и выносливого внедорожника.

В бизнес-классе особое внимание уделили Mercedes-Benz E-Class, сочетающему элегантность, комфорт и мощность, а также Mercedes-Benz C-Class, получившему признание за отличную динамику, стильный дизайн и высококачественный интерьер. Среди семейных автомобилей в десятке оказался Kia Sorento, известный своим просторным салоном и экономичным мотором.

Рейтинг лучших дизелей замыкают Audi A5 с его элегантными линиями и отличной управляемостью, а также Mazda CX-60, которая отличается современным дизайном, эффективностью и высоким комфортом, сохраняя конкурентоспособность среди кроссоверов.

