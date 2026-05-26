МЗС Польщі: росію попередили про наслідки можливих ударів по дипмісіях у Києві

Міністерство закордонних справ Польщі у відповідь на російські погрози заявило, що будь-які атаки на польські дипломатичні установи будуть розцінюватися як свідомі та навмисні дії. У відомстві наголосили, що Росія, яка називає війну проти України "спеціальною військовою операцією" та декларує нібито обмеження ударів військовими цілями, фактично порушує ці заяви.

Тому будь-які атаки на об’єкти, що не належать до військової інфраструктури, зокрема дипломатичні представництва, у Варшаві вважають недружніми та навмисними. Про це йдеться в офіційній заяві польського МЗС.

Польська сторона підкреслила, що подібні дії РФ матимуть серйозні правові та міжнародні наслідки та ще більше підривають її позицію як постійного члена Ради Безпеки ООН. Також у МЗС Польщі закликали Росію негайно припинити агресію проти України, назвавши її незаконною та невиправданою, а також виконувати міжнародні зобов’язання і чинні договори.

Окремо в заяві підкреслюється, що Польща послідовно розглядає всі атаки РФ проти України, включно з ударами по цивільних об’єктах і населенню, як акти агресії, що спричиняють значні людські втрати та руйнування інфраструктури.

