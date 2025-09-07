Мінімальна зарплата з 2026 року: чому нова сума спричинить лише проблеми

У 2026 році в Україні мінімальна заробітна плата складе 8647 грн. Цей показник може призвести до збільшення бідності, оскільки він не відповідає реальному рівню прожиткового мінімуму.

Згідно з матеріалом OBOZ.UA, фактичний розмір прожиткового мінімуму для дорослої особи у червні 2025 року становив 11 464,27 грн (після сплати податків – 8 421,94 грн). Ті з громадян, хто отримує менше, знаходяться за межею бідності.

Зростання зарплат передбачено у постанові від 6 серпня № 946 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки". Прогноз розвитку економіки базується на двох сценаріях:

Оптимістичний – з 2026 року безпекова ситуація значно покращиться.

Песимістичний – повномасштабна військова агресія з боку Росії продовжиться.

За оптимістичним сценарієм, номінальна середня місячна зарплата зросте до наступних рівнів:

2026 рік – 30 240 грн;

2027 – 35 268 грн;

2028 – 39 758 грн.

У разі реалізації негативного сценарію, середній рівень заробітної плати в Україні складе:

2026 рік – 30 032 грн;

2027 – 34 808 грн;

2028 – 39 436 грн.

Крім того, оптимістичний прогноз передбачає, що у період з 2026 по 2028 роки прогнозується покращення ситуації на ринку праці. Кількість осіб, зайнятих економічною діяльністю у віці від 15 до 70 років, може зрости з 13 до 13,2 мільйона.

