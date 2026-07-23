Чи може ТЦК вручити повістку студенту під час канікул

Після завершення навчання в коледжі та до зарахування в університет військовозобов'язані можуть тимчасово втратити право на відстрочку від мобілізації. Саме в цей період, поки триває вступна кампанія, їм можуть вручити повістку.

Про це повідомляють Юристи.UA. Українське законодавство гарантує право на освіту, а студентам денної форми навчання надається відстрочка від мобілізації. Водночас після завершення навчання в коледжі й до офіційного зарахування до закладу вищої освіти виникає проміжок, коли така відстрочка вже не діє.

Саме в цей період, поки абітурієнт складає вступні іспити та оформлює документи, він може бути мобілізований на загальних підставах.

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Чи допоможе відпустка на роботі

Юристи зазначають, що працевлаштовані громадяни можуть узгодити з роботодавцем використання різних видів відпустки, щоб мати достатньо часу для вступної кампанії.

Зокрема, можна скористатися:

щорічною оплачуваною відпусткою;

відпусткою без збереження заробітної плати;

лікарняним, якщо для цього є законні підстави.

Закон не забороняє тривалі перерви в роботі, однак питання їх надання вирішується за домовленістю між працівником і роботодавцем.

Чи захистить відпустка від мобілізації

Фахівці наголошують, що перебування у відпустці не є підставою для звільнення від мобілізації. Навіть якщо людина тимчасово не працює, складає вступні іспити чи готується до навчання, це не позбавляє представників ТЦК права вручити їй повістку, якщо на той момент відстрочка ще не оформлена.

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