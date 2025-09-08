Може спостерігатись слабкість та головний біль: прогноз магнітних бур на 9 вересня

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, і через це багато людей у такі дні відчувають головний біль, втому та підвищений рівень стресу. У вівторок, 9 вересня, показник становитиме 2,7, знову повернувшись на безпечний зелений рівень. Водночас експерти наголошують, що прогнози оновлюються кожні три години, тож ситуація може змінюватися.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Магнітна буря виникає внаслідок потужних спалахів на Сонці, коли в космос викидається велика кількість заряджених частинок. Вони досягають магнітосфери Землі й викликають коливання, які ми відчуваємо на собі. Слабкі зміни, коли К-індекс не перевищує 4, зазвичай майже непомітні. Але значні бурі, від 5 і вище, здатні не лише погіршувати самопочуття, а й впливати на роботу супутників, мобільного зв’язку та радіохвиль. Найсильніші явища, що сягають індексу 7 чи 8, можуть навіть супроводжуватися полярними сяйвами.

Для людини головними наслідками є головний біль, сонливість, дратівливість і відчуття втоми. Спеціальних ліків від цього немає, однак свій стан можна полегшити правильним способом життя. У такі дні важливо висипатися, харчуватися корисною їжею, уникати гострих, солоних і жирних страв, а також обмежувати алкоголь і каву. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, легкі фізичні навантаження та спокійна атмосфера без конфліктів. Багато хто відзначає, що зранку допомагає контрастний душ, а ввечері – тепла розслаблююча ванна. Людям із хронічними захворюваннями лікарі радять більше відпочивати і тримати при собі необхідні препарати.

