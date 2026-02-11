Чоловіки віком 60+ отримали право служити в армії за контрактом: Зеленський підписав закон

10 лютого 2026 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 108/2026 "Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України". Документ уже опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, за письмовою згодою командира військової частини на службу за контрактом зможуть приймати громадян, які досягли 60 років і визнані придатними військово-лікарською комісією (ВЛК). Такі особи можуть обіймати посади:

рядового, сержантського або старшинського складу;

молодшого або старшого офіцерського складу — за умови, що вони були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року.

Строк контракту становитиме один рік із можливістю укладення нових контрактів. Перед початком служби встановлюється випробувальний термін — два місяці. У разі припинення або скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Ще 29 липня 2025 року президент погодив внесення змін до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", які дозволили укладати контракти особам, що досягли 60 років.

Проєкт "Контракт 18–24"

Паралельно в Міноборони повідомили про запуск добровільної ініціативи "Контракт 18–24" — програми для молоді віком 18–24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

Умови програми:

фінансова гарантія від держави — 1 000 000 грн за рік служби;

з них 200 000 грн виплачуються одразу після підписання контракту;

решта суми виплачується щомісяця під час служби.

Головний принцип — повна добровільність. Після завершення контракту людина самостійно вирішує: продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя.

10 лютого 2026 року Міноборони доопрацювало відповідний законопроєкт, який надає учасникам програми право на річну відстрочку від призову після завершення контракту. Документ цього тижня подадуть на розгляд Верховної Ради.

