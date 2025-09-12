"Ми будемо співпрацювати з Україною у створенні максимально ефективної оборони від дронів" - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Варшава досягла домовленості про зустріч з українською стороною та спільно працюватиме над посиленням захисту від російських дронів. Після засідання Ради національної безпеки Туск зазначив, що міжнародна солідарність виявилась конкретною — окрім слів підтримки лідери Франції, Великої Британії, Швеції та Нідерландів підтвердили готовність надати реальну допомогу.
"Ми будемо співпрацювати з Україною задля створення максимально ефективної оборони від дронів. Домовилися про зустріч у найближчі години, щоб обмінятися досвідом", — сказав він. Про це пише onet.pl.
Прем’єр також уточнив, що Франція згадувала винищувачі Rafale, Нідерланди — батареї Patriot, а Велика Британія підтвердила намір кооперуватися з французькою стороною щодо посилення ППО Польщі. Туск додав, що країна готова інвестувати в сучасні антидронні рішення і не буде шкодувати коштів на найефективніші системи, спираючись на рекомендації військових. Раніше повідомлялося, що польські військові поїдуть в Україну для навчання методам боротьби з безпілотниками.
