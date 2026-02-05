'Ми зробимо все, що зможемо' - Зеленський про строки закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що припинення війни є ключовим завданням для держави, і висловив обережний оптимізм щодо можливості досягти миру вже протягом найближчого року. За його словами, цього можна досягти завдяки активній дипломатії та переговорам, які нині тривають.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю французькому телеканалу France 2. Зеленський підкреслив, що завершення бойових дій є беззаперечним пріоритетом як для нього особисто, так і для всієї його команди. Він запевнив, що українська сторона докладає максимум зусиль на переговорному напрямку, адже головна мета — покласти край війні.

Водночас президент звернув увагу, що Росія намагається маскувати власні ультимативні вимоги під виглядом пошуку компромісів, продовжуючи при цьому обстріли цивільної інфраструктури та використовуючи холод і енергетичний тиск як інструмент війни. На його переконання, кожен новий удар по мирному населенню лише віддаляє можливість реальних домовленостей.

Зеленський окремо наголосив, що дипломатія не означає ані капітуляції, ані погодження на нав’язані умови Кремля. Зокрема, вимога Москви щодо повного виведення українських військ з території Донбасу для Києва є неприйнятною і залишається "червоною лінією".

Президент також зауважив, що навіть фіксація лінії фронту на нинішніх позиціях стала б надзвичайно серйозною поступкою з боку України. Водночас він готовий до діалогу заради збереження незалежності та суверенітету держави.

Коментуючи ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо відновлення контактів із Володимиром Путіним, Зеленський зазначив, що сам факт розмови можливий, але лише за умови чітких вимог і посиленого тиску. На його думку, наразі цього тиску недостатньо, а російський лідер використовує переговори радше як спосіб маніпуляцій і приниження Європи, ніж як шлях до миру.

Крім того, в інтерв’ю Зеленський повідомив оновлені дані щодо втрат української армії. За його словами, за чотири роки повномасштабної війни загинули близько 55 тисяч українських військових, ще значна кількість захисників вважається зниклими безвісти. Для порівняння, рік тому він озвучував цифру понад 46 тисяч загиблих.

