На які пільги мають право дружини учасників бойових дій: повний перелік

В Україні низка державних пільг поширюється не лише на учасників бойових дій, а й на членів їхніх сімей. Серед тих, хто може скористатися соціальними гарантіями, — дружини військових, які мають статус УБД.

Відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України, членами сім'ї вважаються особи, які спільно проживають, ведуть спільний побут, мають взаємні права та обов'язки. Про це пише sud.ua.

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До складу сім'ї учасника бойових дій належать дружина, непрацездатні батьки, неповнолітні діти, повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I або II групи чи особи з інвалідністю I групи, а також людина, яка перебуває під опікою або піклуванням військовослужбовця та проживає разом із ним.

Оскільки дружина входить до переліку членів сім'ї учасника бойових дій, вона має право на пільги, передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Зокрема, законодавство передбачає:

75% знижки на оплату житла;

75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема газу, електроенергії та інших комунальних сервісів;

75% знижки на придбання твердого або рідкого палива для будинків без централізованого опалення.

Для осіб з інвалідністю закон передбачає повне, 100-відсоткове відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги.

Водночас пільги на оплату житла та комунальних послуг діють лише в межах встановлених соціальних нормативів. Згідно із законом, вони поширюються на 21 квадратний метр опалювальної площі на кожного члена сім'ї, а також додатково на 10,5 квадратного метра на всю сім'ю.

Якщо ж усі члени сім'ї є непрацездатними, норматив збільшується до 42 квадратних метрів опалювальної площі на кожну особу та ще 21 квадратного метра на сім'ю.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов можуть скасувати статус УБД.

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