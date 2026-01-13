На які освітні пільги мають право військові

Держава надає військовослужбовцям і членам їхніх родин низку освітніх пільг як один із напрямів соціальної підтримки. У Міністерстві оборони нагадали, якими можливостями у сфері освіти можуть скористатися захисники України та їхні близькі у 2026 році.

Відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військові мають право на здобуття освіти, післядипломне навчання та підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах, військових підрозділах закладів вищої освіти, установах фахової передвищої військової освіти, а також в інших університетах і інститутах. Про це повідомляє Міноборони.

Офіцери, які проходять службу за контрактом, можуть навчатися в цивільних закладах вищої освіти без відриву від служби після завершення строку служби, що відповідає тривалості їхнього попереднього навчання для здобуття вищої освіти. Інші категорії військовослужбовців також мають право поєднувати службу з навчанням у цивільних вишах у порядку, визначеному чинними нормативними актами. Це стосується і військових віком від 18 до 25 років, які ще не мають вищої освіти.

Водночас таке право не поширюється на осіб, які проходять базову військову службу, службу курсантів військових навчальних закладів, а також на офіцерів, призваних на службу за призовом.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Якщо військовослужбовця було призвано на службу під час навчання у закладі вищої освіти, після звільнення він має право повернутися до того самого навчального закладу для продовження навчання, незалежно від форми здобуття освіти.

У разі зміни місця служби або звільнення військового за віком, станом здоров’я чи внаслідок скорочення, члени його сім’ї, які навчаються у державних навчальних закладах, можуть бути переведені до найближчих закладів освіти за новим місцем проживання чи служби.

Пільги у сфері освіти для дітей військовослужбовців Діти військових мають право на першочергове зарахування до дитячих садків, шкіл і дитячих оздоровчих таборів за місцем проживання родини, незалежно від форми власності закладу.

Переважне право на вступ мають також діти військовослужбовців із вислугою 20 років і більше, звільнених зі служби за віком, станом здоров’я чи через скорочення, а також військових, які стали особами з інвалідністю внаслідок проходження служби. Це право поширюється на вступ до військових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, вищих військових навчальних закладів, закладів з військовими факультетами та установ фахової передвищої військової освіти за умови успішного складання іспитів і відповідності правилам прийому.

Діти військовослужбовців, які загинули або були визнані безвісно відсутніми під час виконання обов’язків служби, протягом трьох років після здобуття повної загальної середньої освіти зараховуються поза конкурсом до державних і комунальних закладів вищої та професійно-технічної освіти за кошти бюджету.

Окремо законодавством передбачено державну цільову підтримку для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей. Така підтримка надається для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних і комунальних закладах і може тривати до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Допомога включає повну або часткову оплату навчання за рахунок бюджету, пільгові освітні кредити, соціальні стипендії, безоплатне забезпечення підручниками, доступ до інтернету та навчальних баз даних, проживання в гуртожитках, а також інші форми підтримки, визначені Кабінетом Міністрів України. Порядок і умови надання такої допомоги встановлюються урядом.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!