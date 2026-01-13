На какие образовательные льготы имеют право военные

Государство предоставляет военнослужащим и членам их семей ряд образовательных льгот как одно из направлений социальной поддержки. В Министерстве обороны напомнили, какие возможности в сфере образования могут воспользоваться защитники Украины и их близкие в 2026 году.

Согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военные имеют право на получение образования, последипломное обучение и повышение квалификации в высших военных учебных заведениях, военных подразделениях высшего образования, учреждениях профессионального высшего военного образования, а также в других университетах и институтах. Об этом сообщает Минобороны.

Офицеры, которые проходят службу по контракту, могут учиться в гражданских учреждениях высшего образования без отрыва от службы по истечении срока службы, что соответствует продолжительности их предварительного обучения для получения высшего образования. Другие категории военнослужащих имеют право совмещать службу с обучением в гражданских вузах в порядке, определенном действующими нормативными актами. Это касается и военных в возрасте от 18 до 25 лет, еще не имеющих высшего образования.

В то же время, такое право не распространяется на лиц, проходящих базовую военную службу, службу курсантов военных учебных заведений, а также на офицеров, призванных на службу по призыву.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Если военнослужащий был призван на службу во время учебы в высшем образовании, после увольнения он имеет право вернуться в то же учебное заведение для продолжения обучения, независимо от формы получения образования.

В случае изменения места службы или освобождения военного по возрасту, состоянию здоровья или вследствие сокращения, члены его семьи, обучающиеся в государственных учебных заведениях, могут быть переведены в ближайшие учебные заведения по новому месту жительства или службы.

Льготы в сфере образования для детей военнослужащих Дети военных имеют право на первоочередное зачисление в детские сады, школы и детские оздоровительные лагеря по месту жительства семьи, независимо от формы собственности заведения.

Преимущественное право на поступление имеют также дети военнослужащих с выслугой 20 лет и старше, уволенных со службы по возрасту, состоянию здоровья или сокращению, а также военных, ставших лицами с инвалидностью вследствие прохождения службы. Это право распространяется на поступление в военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, высшие военные учебные заведения, заведения с военными факультетами и учреждения профессионального высшего военного образования при условии успешного сдачи экзаменов и соответствия правилам приема.

Дети военнослужащих, погибших или признанных безвестно отсутствующими при исполнении обязанностей службы, в течение трех лет после получения полного общего среднего образования зачисляются вне конкурса в государственные и коммунальные учреждения высшего и профессионально-технического образования за средства бюджета.

Отдельно законодательством предусмотрена государственная целевая поддержка для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и их детей. Такая поддержка предоставляется для получения профессионального, профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учреждениях и может продолжаться до завершения обучения, но не более чем до достижения 23 лет.

Помощь включает полную или частичную оплату обучения за счет бюджета, льготные образовательные кредиты, социальные стипендии, бесплатное обеспечение учебниками, доступ в интернет и учебные базы данных, проживание в общежитиях, а также другие формы поддержки, определенные Кабинетом Министров Украины. Порядок и условия предоставления такой помощи устанавливаются правительством.

Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!