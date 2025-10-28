На Сахаліні вибухнула ТЕЦ: понад 100 тисяч людей без електропостачання (фото, відео)

На російському острові Сахалін стався потужний вибух на місцевій теплоелектростанції. В результаті цього без електроенергії залишилося понад 100 тисяч споживачів.

Без світла залишилися кілька населених пунктів — Південно-Сахалінськ, Корсаков, Долінськ, Холмськ, Вуглегірськ, Олександрівськ-Сахалінський, Макаров і Поронайськ. Про це пише російське пропагандистське видання Mash.

За офіційною версією, у системі спрацював аварійний захист, що спричинив розділення енергосистеми острова на північну та південну частини. Нині Сахалінська ГРЕС-2 працює в ізольованому режимі, забезпечуючи електрикою північ регіону.

Місцеві мешканці розповідають, що перед зникненням світла бачили яскравий спалах, схожий на вибух.

Губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко підтвердив, що близько восьмої години ранку в кількох районах області сталося масштабне аварійне відключення електропостачання. За його словами, об’єкти генерації наразі працюють у штатному режимі, а фахівці проводять огляд енергомереж та з’ясовують причини інциденту.

