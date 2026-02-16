На Україну знову насуваються сильні морози та опади: чого очікувати та коли

Наступного тижня в Україні переважатиме нестійка та волога погода. Синоптики попереджають про активізацію циклонів, часті опади й відчутні коливання температури та атмосферного тиску. Такі зміни можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Про це повідомляє meteoprog.com. Загалом у Європі найближчими днями атмосферні процеси будуть розвиватися доволі динамічно. Посилиться циклонічна діяльність, а повітряні маси надходитимуть переважно з південного заходу. Для України це означатиме холодну й мінливу погоду з періодичними дощами та снігом і коливаннями температурних показників.

У понеділок, 16 лютого, погодну ситуацію ускладнить активний південний циклон. Уночі на півночі очікується сильний сніг, хуртовини та місцями ожеледь. В інших регіонах пройдуть помірні опади у вигляді снігу та дощу. Вдень невеликий сніг можливий у північних і північно-західних областях. Вітер змінить напрямок із південного на західний, швидкість сягатиме 9–14 м/с, а на заході пориви можуть досягати 18–23 м/с. На дорогах півночі та заходу очікуються ожеледиця й снігові замети. Вночі на Лівобережжі температура коливатиметься від -2 до +5 °С, на Правобережжі — від -5 до -13 °С. Удень у північних і західних регіонах прогнозують -3…-8 °С, на решті території — від -2 до +3 °С.

У вівторок, 17 лютого, вночі суттєвих опадів не передбачається, однак удень на заході пройде сніг, а в південних та окремих центральних областях можливі змішані опади — мокрий сніг і дощ із мрякою. Місцями утвориться ожеледь, а на більшості автошляхів збережеться слизьке покриття. Температура вночі становитиме -5…-15 °С, на крайньому півночі подекуди до -20 °С, у південних регіонах і на Закарпатті близько 0 °С. Удень у північних, західних і північно-східних областях очікується -1…-7 °С, в інших — 0…+5 °С.

У середу, 18 лютого, черговий південний циклон знову принесе опади більшості областей. Йтиме сніг, місцями з дощем. На Лівобережжі можливі значні опади, налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах утвориться сніговий накат. У західних регіонах переважатиме невеликий сніг або мокрий сніг. Температура вночі коливатиметься від -4 до -11 °С, у західних і південних областях — від -3 до +3 °С. Удень по країні прогнозують -5…+5 °С.

У четвер, 19 лютого, вночі на сході, у Криму та Приазов’ї дощ поступово перейде в сніг. Удень у більшості областей істотних опадів не очікується, хоча місцями на дорогах збережеться ожеледиця. Вночі температура становитиме -2…-12 °С, удень — від -2 до +3 °С.

У п’ятницю, 20 лютого, вночі переважно без опадів, проте вдень на заході, а також подекуди в центрі та на півночі пройдуть сніг, мокрий сніг і дощ. Можлива слабка ожеледь. Вітер посилиться, місцями з поривами до 15–20 м/с. Температура вночі коливатиметься від -5 до +2 °С, удень — від +1 до +6 °С, а на півдні повітря прогріється до +11 °С.

У суботу, 21 лютого, під впливом циклонів знову очікуються опади — переважно сніг і мокрий сніг, на південному сході з дощем. Місцями можливий туман, а на дорогах збережеться слизькість. Температура вночі становитиме -4…+2 °С, удень — від -2 до +3 °С.

У неділю, 22 лютого, місцями пройде невеликий сніг або мокрий сніг. Ожеледиця на автошляхах утримуватиметься. Вночі очікується -3…-8 °С, удень — від -4 до +1 °С.

Нагадаємо, Україну чекає аномально холодний лютий.

