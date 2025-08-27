На замітку автолюбителям: які кросовери стали найпопулярнішими у 2025 році

Кросовери та позашляховики продовжують утримувати лідерство на світовому ринку. Дані продажів у США за перші шість місяців 2025 року лише підтверджують цю тенденцію.

Subaru Forester із результатом майже 96 тисяч проданих авто замкнув першу десятку, тоді як Jeep Grand Cherokee з показником близько 100 тисяч машин опинився вище. Ford Explorer, що пережив оновлення, зберіг стабільний попит із понад 104 тисячами покупців. Попри падіння інтересу на 22%, Nissan Rogue знайшов більше 109 тисяч власників. Про це пише mmr.net.

Hyundai Tucson, навпаки, продемонстрував зростання майже на чверть і розійшовся накладом понад 113 тисяч авто. У Chevrolet одразу дві моделі показали відмінний результат: доступний Trax став справжнім бестселером із майже 120 тисячами проданих машин, а Equinox перевищив позначку у 129 тисяч.

У трійку лідерів увійшла Tesla Model Y, яку обрали понад 150 тисяч американців, навіть попри падіння попиту. Honda CR-V встановила абсолютний рекорд, розійшовшись у кількості більш як 212 тисяч авто. А перше місце вкотре дісталося Toyota RAV4, що досягла результату у 239 тисяч проданих машин, підтвердивши статус найпопулярнішого SUV у США.

Експерти прогнозують, що поява нового покоління RAV4 у 2026 році ще більше зміцнить позиції японського виробника й дозволить моделі зберегти звання бестселера.

