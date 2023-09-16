Названо 10 найбрудніших речей у вашому домі

Навіть при невтомному догляді будинку залишки пилу та бруду продовжують розмножуватися в кожному кутку. Тому прибирання має здійснюватися регулярно.

Проте багато хто не знає, що бруд може бути дуже підступним, ховаючись у найнесподіваніших місцях. Видання Sante Plus назвало 10 найбрудніших предметів, де мікробам та бактеріям легше жити.

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Змішувачі

На змішувачах утворюються не тільки відклади вапняного нальоту та каменю, але й чорні плями. Тому кожні два місяці знімайте кришку крана та занурюйте її в оцет щонайменше на 15 хвилин. Добре почистіть зубною щіткою, щоб видалити залишки, і поставте на місце.

Ручки та перемикачі

Ми часто забуваємо їх чистити, але вони є розсадником бактерій. Вимикачі світла, дверні ручки шаф або ручки холодильників концентрують безліч мікробів, оскільки ми постійно до них торкаємося. Не забувайте про них під час прибирання на кухні та в інших місцях будинку: протирайте їх серветкою з мікрофібри, змоченою ефективним дезінфікуючим засобом.

Над кухонними шафами

Це місце накопичує всякий бруд, пил, послід гризунів та інші бактерії. Потрібно хоча б раз на місяць слід підійматися сходами і видаляти весь засохлий бруд над шафами.

Усередині тримача зубної щітки

Щодня цей предмет намокає та накопичує багато бруду, тому важливо регулярно чистити його. Замочіть чашку у суміші теплої води та відбілювача на 30 хвилин. Потім знову замочіть його в чистій воді ще на 30 хвилин, щоб видалити весь бруд, що залишився.

Пульт дистанційного керування

Цим предметом користуються навіть з брудними руками. Не дивно, що тут повно мікробів та бактерій. Ймовірно, це найбрудніший аксесуар! Тому використовуйте гарний дезінфікуючий засіб для частого чищення пульта.

Стіни навколо туалету та ванни

Стіни туалету та ванни постійно контактують з вологістю та теплом, що неминуче приваблює колонію плісняви та грибка. Насамперед не потрібно нехтувати ситуацією, яка може швидко погіршитися: стіни необхідно мити сильними засобами, що чистять і дезінфікують. Розпорошіть його на всю поверхню і залиште на кілька хвилин для нейтралізації бактерій. Потім протріть вологою ганчіркою. Це дозволить позбутися всього бруду і цвілі, які ми не бачимо неозброєним оком.

Ванна

Після стін необхідно приділити особливу увагу душі та ванні, де збирається пліснява, грибок та бактерії. Оскільки ви використовуєте їх дуже часто, необхідно регулярно дезінфікувати і сушити після кожного використання.

Всередині холодильника

Холодильник часом є пасткою, в якій все перемішується, і насамперед це простір, яким користуються всі члени родини. Це, без сумніву, робить його одним із найбрудніших місць у будинку.

При чищенні краще уникати використання хімічних засобів. Натомість вибирайте натуральні інгредієнти, такі як білий оцет, який може очистити, продезінфікувати та дезодорувати холодильник. Ви також можете змішати розчин гарячої води та рідини для миття посуду, щоб ретельно очистити полиці та ящики. Добре висушіть їх, перш ніж покласти назад у холодильник.

Кухонна раковина

Через вапняний наліт, залишки їжі та вологе середовище ваша кухонна раковина може бути бруднішою, ніж раковина у ванній. Щодня мийте її сумішшю теплої води та мила. Також не забувайте дезінфікувати один чи два рази на тиждень за допомогою натуральних засобів, таких як харчова сода, лимон чи білий оцет.

Навколо кухонної плити

Залишки їжі, розлитий соус, бризки олії… При приготуванні їжі всі ці незручності є звичайним явищем. Крім того, тепло, що наповнює це місце, обов'язково є дуже сприятливим середовищем для розмноження мікробів і бактерій. Тому необхідно часто очищати цю зону: розпорошувати дезінфікуючий засіб на уражену частину стіни, підлогу, стійку та плиту.

Нагадаємо, що побутова техніка іноді є енергоємною і може швидко збільшити ваш рахунок за електроенергію. Навіть якщо ви не використовуєте деякі прилади щодня, ваш лічильник продовжуватиме цокати.

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