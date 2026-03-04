Названо найкращі бюджетні автомобілі з пробігом
Компактні міські автомобілі традиційно коштують дешевше за більші моделі, а на вторинному ринку можна знайти ще вигідніші пропозиції. Саме такі варіанти проаналізували експерти WhatCar, сформувавши список із десяти доступних і практичних авто.
Фахівці обирали моделі, які поєднують привабливу ціну, економну витрату пального та надійність. За їхніми оцінками, ці машини добре підходять для щоденних поїздок містом і здатні задовольнити потреби більшості водіїв. Про це повідомляє WhatCar.
Найкращі вживані міські авто у 2026 році:
- Ford Fiesta
- Skoda Fabia
- Volkswagen Polo
- Suzuki Swift
- Renault Clio
- Dacia Sandero
- Honda Jazz
- Mini Hatch
- Seat Ibiza
- Toyota Yaris
Особливістю рейтингу стала його різноманітність. Попри схожі критерії відбору, у списку представлені як більш статусні та іміджеві варіанти, зокрема Mini, так і максимально бюджетні рішення на кшталт Dacia.
