Названо найкращі бюджетні автомобілі з пробігом

Компактні міські автомобілі традиційно коштують дешевше за більші моделі, а на вторинному ринку можна знайти ще вигідніші пропозиції. Саме такі варіанти проаналізували експерти WhatCar, сформувавши список із десяти доступних і практичних авто.

Фахівці обирали моделі, які поєднують привабливу ціну, економну витрату пального та надійність. За їхніми оцінками, ці машини добре підходять для щоденних поїздок містом і здатні задовольнити потреби більшості водіїв. Про це повідомляє WhatCar.

Найкращі вживані міські авто у 2026 році:

Ford Fiesta

Skoda Fabia

Volkswagen Polo

Suzuki Swift

Renault Clio

Dacia Sandero

Honda Jazz

Mini Hatch

Seat Ibiza

Toyota Yaris

Особливістю рейтингу стала його різноманітність. Попри схожі критерії відбору, у списку представлені як більш статусні та іміджеві варіанти, зокрема Mini, так і максимально бюджетні рішення на кшталт Dacia.

