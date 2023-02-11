Названі помилки, які робить кожний з нас при користуванні ноутбуком

Чи не кожен власник ноутбука дозволяє собі ставити чашку з кавою чи чаєм біля гаджета. А увечері ми вмощуємося на дивані, ставимо ноутбук на коліна, чи на меблі й переглядаємо якісь відео.

Ці шкідливі звички можуть призвести до того, що ваш гаджет зламається, або почне некоректно працювати. Експерт з ремонту девайсів у коментарі UAPortal розповів, як правильно користуватися ноутбуком, щоб він прослужив вам якомога довше.

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Ніколи не ставте біля гаджета чашку чи склянку з будь-яким напоєм, інакше ви можете розлити рідину на ноутбук й він або замкне, або всередині девайса почнуть іржавіти плати.

Не їжте під час роботи за ноутбуком. Крихтами можна засмітити клавіатуру й під її клавіші потрапить сміття.

Якщо ви тримаєте ноутбук постійно на зарядці, то його батарея швидше стане непридатною. Намагайтеся від'єднувати шнур щоразу, як заряд акумулятора наблизиться до 70-85%.До речі, розряджати батарею ноутбука до нуля теж не варто – сучасні літійні батареї не схильні до перезаряду, і у них немає проблем, пов'язаних з профілями заряду. Підключайте ноутбук до мережі як мінімум, коли на ньому залишилося 20% заряду.

Взимку намагайтеся не виносити ноутбук на холод без чохла, або без сумки-переноски. Холод впливає на екран гаджета та на його акумулятор. Також не варто користуватися гаджетом, якщо ви щойно занесли його з вулиці. Дайте пристрою нагрітися до кімнатної температури.

Обережніше вставляйте та виймайте з ноутбука шнури та флешки. Розгойдані USB-порти вплинуть на роботу материнських плат. Та й взагалі, можуть стати непридатними до користування.

Коли ви закриваєте ноутбук, робіть це обережно, не хляпайте кришкою. Її взагалі краще зайвий раз не закривати, а клавіатуру, щоб вона не вкривалася пилом, можна прикривати легкою книжкою, чи аркушем картону. Підійде й килимок для миші.

Якщо у вас вдома є коти, або пацюки, намагайтеся зробити так, аби вони не мали доступу до ноутбука, або до його зарядного шнура. Інакше вони можуть погризти гаджет та його деталі.

Ніколи не ставте ноутбук, який працює, на м'які меблі, не беріть з собою у ліжко та не ставте його собі на коліна. Так ви сприятимете тому, аби на охолоджувальну систему (вентилятори, що є всередині девайса) не потрапляв пил і нутрощі вашого гаджета не засмічувалися.

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Коли ноутбук стоїть на твердій поверхні, то його вентиляційні отвори на днищі та з боків відкриті та вільно пропускають потоки повітря. А коли ви берете з собою увімкнений лептоп в ліжко чи ставите його на диван, м'які ковдри або подушки, то вони блокують вентиляційні отвори й він перегріватиметься.

Якщо у вас немає спеціальної підставки під ноутбук, може скористатися будь-якою книгою, чи твердим журналом.

Ніколи не варто підіймати ноутбук, тримаючи його за екран. Так можна пошкодити петлі, які скріплюють верхню частину ноутбука з нижньою. Також під час такого поводження з ноутом ви стискаєте його матрицю, тому дисплей може зіпсуватися.

Раніше, ми писали найдієвіші поради, які допоможуть пришвидшити роботу старих ПК, ноутбуків та смартфонів.

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