'Не хочу марної зустрічі' - Трамп про відкладення саміту з путіним в Угорщині

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує найближчим часом зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним, оскільки не хоче проводити "марну зустріч". Рішення про відтермінування саміту було ухвалене після заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який розкритикував заклик Трампа до припинення вогню, назвавши його таким, що суперечить домовленостям із Путіним.

Раніше Трамп говорив про намір провести переговори з російським президентом в Угорщині, однак тепер цю ініціативу фактично згорнуто. Іноземні оглядачі зазначають, що скасування зустрічі стало ударом по зусиллях Вашингтона досягти перемир’я між Україною та Росією. Про це пише The Washington Post.

Американський лідер, втім, намагається знизити градус напруги, підкреслюючи, що дипломатична пауза не означає розриву контактів. "Я не хочу, щоб зустріч була безрезультатною. Не хочу витрачати час. Подивимось, як розвиватимуться події", — заявив Трамп у коментарі журналістам в Овальному кабінеті.

За даними CNN, у Білому домі підтвердили, що наразі "немає планів" щодо проведення саміту між Трампом і Путіним у найближчій перспективі. Це різко контрастує з попередніми словами президента, який лише кілька днів тому прогнозував зустріч "протягом двох тижнів".

Попри це, Трамп не виключає можливості майбутнього діалогу. "Ми повідомимо вам упродовж наступних двох днів, які кроки плануємо далі", — зазначив він, додавши, що зустріч із Путіним більше не є для нього головним пріоритетом.

