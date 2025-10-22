'Не хочу напрасной встречи' - Трамп об отложении саммита с путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует в ближайшее время встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку не хочет проводить "бесполезную встречу". Решение об отсрочке саммита было принято после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который раскритиковал призыв Трампа к прекращению огня, назвав его противоречащим договоренностям с Путиным.

Ранее Трамп говорил о намерении провести переговоры с российским президентом в Венгрии, однако теперь эта инициатива фактически свернута. Иностранные обозреватели отмечают, что отмена встречи стала ударом по усилиям Вашингтона достичь перемирия между Украиной и Россией. Об этом пишет The Washington Post.

Американский лидер, однако, пытается снизить градус напряжения, подчеркивая, что дипломатическая пауза не означает разрыва контактов. "Я не хочу, чтобы встреча была безрезультатной. Не хочу тратить время. Посмотрим, как будут развиваться события", - заявил Трамп в комментарии журналистам в Овальном кабинете.

По данным CNN, в Белом доме подтвердили, что сейчас нет планов по проведению саммита между Трампом и Путиным в ближайшей перспективе. Это резко контрастирует с предварительными словами президента, лишь несколько дней назад прогнозировавшего встречу "в течение двух недель".

Несмотря на это, Трамп не исключает возможности предстоящего диалога. "Мы сообщим вам в течение следующих двух дней, какие шаги планируем дальше", — отметил он, добавив, что встреча с Путиным больше не является для него главным приоритетом.

