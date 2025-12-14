Не варто витрачатись: топ найгірших китайських автомобілів

Китайські автомобільні бренди стрімко завойовують світ завдяки технологічним інтер’єрам і доступним цінам, але часто приховують суттєві недоліки. Британські журналісти з What Car? у дослідженні для The Sun протестували популярні моделі за продуктивністю, практичністю, надійністю та витратами, виділивши дві, яких радять уникати, навіть попри привабливість вартості.

Одна з них втратить майже дві третини ціни за три роки. Дослідження охоплювало бренди з Китаю чи з китайською штаб-квартирою (включно з MG і Smart), але виключало компанії на кшталт Volvo, що належать китайцям, але не є китайськими. Про це пише The Sun.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Електромобіль Skywell BE11

Skywell BE11, попри конкурентний запас ходу та просторий салон, отримав лише одну зірку. Недоліки: нечітке керування, слабке зчеплення з дорогою, млява педаль гальма, незручна інформаційно-розважальна система. Амортизація критична — втрата вартості за три роки перевищить Renault Scenic і Skoda Enyaq, сягаючи майже 2/3 початкової ціни. BE11 дорожчий за Hyundai Kona Electric і на рівні Kia Niro EV, але поступається якістю оздоблення.

Семимісний Maxus MIFA 9

Maxus MIFA 9 — рідкісний семимісний електромобіль, дешевший за аналогів, але з малими запасом ходу, некомфортною їздою та інтер’єром без преміум-відчуття. Минулого року мав дві зірки, цього — оцінку знизили: ціна не виправдовує недоліків порівняно з іншими семимісними кросоверами.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!