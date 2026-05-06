Попри санкції США Китай продовжує постачати росії та Ірану деталі до Шахедів - WSJ

Китайські компанії продовжують активно постачати комплектуючі для дронів-камікадзе типу "Shahed" до Росії та Ірану, фактично обходячи санкційні обмеження США. За даними китайської митниці, виробники з КНР відправляють сотні контейнерів із двигунами, мікрочипами та іншими деталями на підприємства в Ірані та РФ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. Зокрема, компанія Xiamen Victory Technology постачає двигуни Limbach L550 — один із ключових елементів дронів Shahed-136, які Росія застосовує для атак по Україні.

Раніше експортери з Китаю нерідко маскували реальний вміст вантажів, щоб уникнути санкцій США та Європи. Втім, за словами представників Міністерство фінансів США та аналітиків, нині частина постачальників уже навіть не приховує справжнє призначення продукції.

Читайте также: "З нетерпінням чекаю": Трамп про зустріч із Сі Цзіньпіном

Експерти зазначають, що Китай тривалий час виступає транзитним хабом для західних компонентів, які згодом потрапляють на підприємства військової промисловості Ірану та Росії. Водночас дедалі більше таких деталей виготовляють безпосередньо в КНР, зокрема на невеликих виробництвах, менш вразливих до санкційного тиску.

Розслідування американського Мінфіну показало, що значна частина західних компонентів спочатку надходить до офіційних дистриб’юторів у материковому Китаї або Гонконг, після чого їх переправляють до Ірану чи РФ. Оплата часто здійснюється через підставні компанії, створені для приховування кінцевого отримувача.

У 2024 році США ввели санкції проти мережі фіктивних фірм у Гонконгу, пов’язаних із іранським бізнесменом Хамед Дехган, який забезпечував постачання для програм виробництва дронів і ракет. Втім, уже за рік, за даними журналістів, його діяльність прикривала нова мережа компаній.

Британська організація Conflict Armament Research, що аналізує нелегальний обіг озброєнь, зафіксувала помітне зростання використання китайських компонентів у безпілотниках типу "Shahed".

Попри санкції, китайські виробники дедалі частіше відкрито торгують такими деталями. За оцінками нинішніх і колишніх посадовців США, повністю зупинити ці поставки наразі неможливо, тому головне завдання — ускладнити та здорожчити їх для Росії та Ірану.

Нагадаємо, у Пекіні прагнуть зустрічі з Трампом, щоб не опинитися на узбіччі історії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!