Немає такого поняття, як нормальна температура тіла – науковці

Американські дослідники виявили, що "нормальна" температура тіла змінюється залежно від віку, статі, зросту та ваги — і навіть коливається протягом дня.

Науковці зі Стенфордського університету створили інструмент, який дозволяє визначити, якими мають бути нормальні показники температури для кожної людини окремо, повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що у разі поганого самопочуття обов’язково потрібно перевірити, чи не перевищує температура 38 градусів. Але це також може бути неточний показник хвороби.

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Після проведення 600 000 вимірювань температури ротової порожнини у дорослих, які спостерігалися в Стенфордському центрі здоров’я з 2008 по 2017 рік, науковці фіксували час прийому, вік, стать, вагу та зріст кожного пацієнта, а також будь-які ліки, які вони приймали. Враховувалися й основні захворювання.

Результати, опубліковані в журналі JAMA Internal Medicine, показують, що середня нормальна температура у дорослих насправді становить 36,6 градуса. Аналіз показав також, що у чоловіків, як правило, температура нижча, ніж у жінок. А ще – що "нормальні показання" зменшуються з віком і зростом, але збільшуються з вагою.

У визначенні "нормальної температури" ще одним фактором був час доби, коли людям було найхолодніше вранці, а найтепліше близько 16:00. З'ясувалося, що нормальна температура тіла у всіх різна і змінюється протягом дня.

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Наприклад, нормальна температура високого 80-річного чоловіка зі зниженою вагою становила 36,8 градуса, а для низькорослої 20-річної жінки з ожирінням вона становила 37,9.

Дослідники відзначили, що інші фактори, такі як одяг, фізична активність, помилки термометра, погода та вживання гарячих або холодних напоїв, також можуть впливати на показання.

У жінок на температуру тіл може впливати менструальний цикл, зокрема, під час овуляції температур підвищується приблизно на градус.

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