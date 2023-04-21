Ніколи цього не робіть: 5 найсуворіших заборон для кладовища

Що не можна робити на кладовищі православному - п'ять суворих заборон для відвідування цвинтаря

Кладовища вважають містичними та енергетично сильними місцями. Все тому, що земля приймає тіло померлого.

На цвинтарі важливо правильно поводитися. Тому UAportal пояснив, що не можна робити на кладовищі та як вберегтися від проблем після відвідування такого місця.

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Як відомо, на цвинтар треба ходити у світлий час доби, оскільки день – час живих, а ніч – час мертвих. Коли ви в сутінках приходите у таке місце, то можете потривожити чи розгнівати покійника.

Також заборонено відвідувати кладовище на церковні свята. При цьому є особливе свято для відвідування померлих – Радониця або Радоницький тиждень.

У народі також кажуть, що взимку не варто відвідувати цвинтар. Якщо ж прийшли в такий час, то заметіть доріжку, яку залишили, та обійдіть кладовище кругом три рази. Інакше можете принести з собою душу померлого.

5 найсуворіших заборони під час відвідування кладовища

1. Частування для покійників. Можете приносити на кладовище цукерки, печиво, тютюн або спиртне (якщо небіжчик пив та курив за життя). Проте в жодному разі не виливайте алкоголь на могилу – це прояв зневаги до мерця.

Також не беріть ті продукти, які можуть швидко зіпсуватися. Частину принесених гостинців треба з'їсти на кладовищі.

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2. Не можна забирати додому речі, які лежали на могилі. Вважається, що після цього вони належать небіжчику. Якщо щось впало на землю, не підіймайте. У випадку падіння дорогої речі можете підняти, але треба "відкупитися" – покласти на могилу кілька монет.

3. Поведінка на кладовищі. Не можна на цвинтарі занадто сильно показувати скорботу, переживати, сумувати надміру. Оскільки в такому випадку покійник захоче вас вберегти та може забрати до себе.

Крім цього, не можна занадто сильно сміятися, веселитися, тим паче влаштовувати бенкети. Все тому, що в такому місці це не є доречним, а мрець може позаздрити та накликати на вас бід.

4. Фотографія на пам'ять. Не можна фотографувати живих людей на кладовищі, ще й на тлі могил. Оскільки так ви можете накликати хвороби, біди та навіть смерть.

Також не потрібно фотографувати чи знімати на відео чужі могили. По-перше, це не етично. По-друге, душа мерця може вам помститися та шкодити вам.

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5. Коли залишаєте кладовище, не можна обертатися. Оскільки ви можете забрати душу померлого або іншу сутність, яка мешкає на цвинтарі, з собою додому.

Пам'ятайте, що варто приходити на кладовище у чорному або неяскравому одязі. Вагітним та дітям до 1 року також не радять відвідувати могили родичі. Але захиститися від злих сил можна, якщо одягнутися в червоні речі.

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