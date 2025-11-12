Хмарно та до 13 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 13 листопада

13 листопада в Україні переважатиме хмарна погода, лише на заході можливі короткочасні прояснення. Протягом дня місцями очікуються невеликі дощі. Вітер буде західного та південно-західного напрямків, слабкий або помірний.

Найвищі температури прогнозуються у південних і західних областях — від +9 до +13 градусів. У центральних та північних регіонах повітря прогріється до +7…+11°, а найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Київщині та Черкащині — лише +5…+9°. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві цього дня очікується переважно хмарна погода. Вночі та вранці можливий невеликий дощ, вдень опади малоймовірні. Температура повітря коливатиметься в межах +6…+7°.

Наприкінці тижня, у п’ятницю та суботу, стане тепліше — до +10…+14°, однак у неділю знову очікується похолодання до +4…+9°, тоді як на півдні тепло ще протримається.

"У понеділок температура знову підніметься до +9…+13°, але вже з 18 листопада прийде нова хвиля холоду", — зазначила Наталка Діденко.

Синоптикиня також попередила про підвищену геомагнітну активність: магнітні бурі очікуються у середу, четвер та суботу.

