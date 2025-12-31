Одне з найкрасивіших космічних явищ: коли можна побачити Вовчий місяць та що це таке

У ніч із п’ятниці на суботу, 3 січня, українці матимуть змогу спостерігати одразу два яскраві астрономічні явища — перший повний Місяць 2026 року, відомий як Вовчий Місяць, а також максимальну активність метеорного потоку Квадрантиди.

Про це повідомляє видання Independent. Вовчий Місяць належить до так званих супермісяців, адже в цей період супутник Землі перебуває на мінімальній відстані від нашої планети. Завдяки цьому він виглядатиме помітно більшим і значно яскравішим. За даними NASA, такий Місяць може здаватися приблизно на 14% більшим і до 30% яскравішим, ніж у моменти найбільшої віддаленості.

Для спостереження за цими небесними явищами не знадобляться телескопи чи інше спеціальне обладнання — достатньо відкритого неба та сприятливої погоди. Пік зорепаду Квадрантиди припадає саме на 3 січня. Це один із найінтенсивніших метеорних потоків року, який найкраще видно у Північній півкулі.

Сезон космічних видовищ на цьому не завершується. Уже в квітні астрономи очікують активність метеорного потоку Ліриди, а наступний супермісяць 2026 року можна буде побачити наприкінці року.

