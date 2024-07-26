Від медкомісії до передової: наскільки оперативно новобранці потрапляють на фронт

Українські новобранці, які не мають досвіду військової служби або повертаються після тривалої перерви, проходять обов’язковий курс базової військової підготовки (БВП). Цей курс проводиться у спеціалізованих навчальних закладах або батальйонах, що мають статус військових одиниць, і триває один місяць.

Вінницький регіональний центр комплектування та соціальної підтримки спростовує поширені міфи про мобілізаційний процес в країні.

Основи базової військової підготовки

В Україні базова військова підготовка (БВП) є обов’язковою для мобілізованих осіб та тих, хто уклав контракт на військову службу без необхідного досвіду або після довгої перерви.

Навчання БВП відбувається у навчальних центрах або батальйонах, які входять до складу військових одиниць, і до яких призначаються нові військовослужбовці. Іноді ці одиниці можуть бути сплутані з бойовими підрозділами.

Тривалість базової військової підготовки

Базовий курс триває 30 днів, які включають:

1 день — адміністративні процедури (медогляд, видача зброї та спорядження);

— адміністративні процедури (медогляд, видача зброї та спорядження); 29 днів (290 годин) — навчальні заняття.

Навчальний день складається з 10 годин, кожна з яких триває 45 хвилин.

Згідно з інформацією центру комплектування, програма включає теоретичні та практичні компоненти, а також самостійну роботу, яка проводиться під керівництвом інструкторів.

Компоненти базової військової підготовки: БВП складається з трьох основних курсів:

Ознайомчий курс (1 день, 10 годин, 20% практики): Національно-патріотичне виховання

Заходи безпеки

Правове навчання

Міжнародне гуманітарне право Курс індивідуальної підготовки (20 днів, 200 годин, 76% практики): Національно-патріотичне виховання

Статути Збройних Сил України

Зв’язок

Радіаційний, хімічний та біологічний захист (РХБЗ)

Військова топографія

Інженерна підготовка (мінна безпека)

Психологічна підготовка

Тактична медицина

Виживання

Тактична підготовка

Вогнева підготовка Курс дій у складі відділення (взводу) Національно-патріотичне виховання

Розвідка

Тактична підготовка

Вогнева підготовка

Комплексні тактичні заняття

"Метою БВП є підвищення ефективності та виживання військовослужбовців у бойових умовах, незалежно від їхньої майбутньої ролі. Новобранці отримують базові знання та навички, необхідні для виконання обов’язків та спеціальності "стрілець" (ВОС-100)", – повідомляє центр комплектування.

Подальші кроки після базової військової підготовки

Після завершення БВП новобранці відправляються до військових частин або проходять додаткове спеціалізоване навчання.

У військових частинах також проводиться навчання для злагодження з іншими військовослужбовцями підрозділу.

За даними Міністерства оборони, військова підготовка включає три етапи: БВП (30 днів), спеціалізована підготовка (від 14 до 50 днів залежно від спеціальності) та колективна підготовка (до 15 днів).

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