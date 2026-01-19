Очікується до 22 градусів морозу: прогноз погоди в Україні на 20 січня

Протягом цього тижня погодні умови в Україні формуватимуться під впливом потужного сибірського антициклону. Саме він блокує доступ теплих повітряних мас із заходу, через що морози утримуватимуться практично на всій території країни.

Синоптики попереджають про період найбільш інтенсивного похолодання: у нічні години температура місцями опускатиметься до -25 градусів. Опадів очікується небагато, однак через низькі температури та залишкову вологу на дорогах зберігатиметься ожеледиця, що ускладнюватиме рух транспорту. Лише наприкінці тижня прогнозується поступове послаблення морозів. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У вівторок, 20 січня морози збережуться, місцями навіть посиляться.На півночі вночі прогнозують -16…-21, удень -8…-12 градусів, мінлива хмарність. У південних областях температура вночі становитиме -10…-14, удень -2…-6, хмарно з проясненнями. На заході вночі -15…-18, удень -5…-10 градусів, істотних опадів не очікується.Східні регіони зустрінуть ніч із морозами -17…-22, удень -9…-13, погода буде сонячною та сухою. У центрі країни вночі -14…-19, удень -7…-11, мінлива хмарність. У столиці вночі -17…-19, удень -10…-12 градусів, на дорогах можлива ожеледиця.

Нагадаємо, в Україні очікується різке похолодання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!