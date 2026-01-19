Очікується магнітна буря 4 рівня: прогноз магнітних бур на 19 січня

У понеділок, 19 січня, прогнозується поступове ослаблення геомагнітної активності — її рівень знизиться до показників Kp 3–4. Водночас повного заспокоєння магнітосфери ще не очікують. У людей, чутливих до змін погоди, можуть зберігатися залишкові симптоми: відчуття слабкості, головний біль, знижений настрій, апатія або падіння працездатності.

Про це повідомляє сервіс Meteoagent. За оцінками фахівців, магнітне поле Землі перебуватиме у збудженому стані, однак серйозних магнітних бур цього дня не прогнозують.

Згідно з довгостроковими розрахунками, 19 січня геомагнітна активність може коливатися в межах Kp 3–5. Такий рівень відповідає слабким або помірним магнітним бурям. Для роботи технічних систем і критичної інфраструктури він не є небезпечним, проте протягом доби можливі короткочасні сплески активності.

Загалом у другій половині січня очікується нова хвиля геомагнітних коливань. Упродовж кількох днів магнітне поле залишатиметься нестабільним, а максимальні значення, за попередніми прогнозами, припадуть на середину та кінець цього періоду.

Фахівці наголошують, що в групі підвищеного ризику перебувають метеочутливі люди, особи з підвищеним артеріальним тиском, серцево-судинними захворюваннями, а також ті, хто тривалий час перебуває у стані хронічного стресу.

Варто враховувати, що прогнози сонячної та геомагнітної активності можуть змінюватися, адже дані оновлюються кожні три години. Активність вимірюють за планетарною шкалою К-індексу від 0 до 9. Показники від 5 і вище вважаються сильними магнітними бурями.

Метеозалежність не є окремою хворобою — це сукупність реакцій організму на зміни довкілля. Хоча генетичну схильність мають одиниці, на практиці різні прояви відчувають до 50–70% людей. Магнітні бурі зазвичай тривають два–три дні, і хоча на них реагує кожна клітина організму, більшість людей цього не помічає — людство загалом адаптувалося до сонячної активності.

Найчастіше на геомагнітні коливання реагують літні люди та пацієнти з хронічними серцево-судинними захворюваннями. У такі дні можуть з’являтися безсоння, зниження концентрації уваги, підвищена втомлюваність, дратівливість і головний біль.

Щоб легше перенести періоди магнітної нестабільності, фахівці радять дотримуватися збалансованого харчування, пити достатньо води, повноцінно відпочивати, щодня виходити на прогулянки щонайменше на пів години та регулярно приймати душ або відвідувати лазню — такі процедури допомагають нервовій системі краще адаптуватися до змін.

