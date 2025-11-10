Очікується магнітна буря 5 рівня: прогноз геомагнітної активності на 11 листопада

Із наближенням 11 листопада 2025 року фахівці з космічної погоди приділяють особливу увагу стану магнітного поля Землі. Підвищена сонячна активність, зокрема викиди корональної маси та швидкий сонячний вітер, створюють умови для геомагнітних коливань, які можуть впливати як на роботу технічних систем, так і на самопочуття людей.

Згідно з прогнозами, інтенсивність магнітної бурі 11 листопада може сягати рівня G1–G2 за міжнародною шкалою або мати К-індекс близько 4–5. Про це повідомляє NOAA.

Це означає, що йдеться не про надзвичайну бурю, але все ж про помітне збурення магнітного поля. Деякі джерела вказують на можливість слабших коливань — із К-індексом до 3. У будь-якому разі, цього дня варто очікувати незначного підвищення активності, яке, як правило, не впливає на роботу техніки, проте може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Для тих, хто чутливо реагує на зміни погоди або магнітного поля, буря може супроводжуватись втомою, дратівливістю, головним болем, слабкістю чи коливаннями тиску. Лікарі попереджають, що навіть при К-індексі 4 можливі неприємні відчуття, особливо в людей із серцево-судинними захворюваннями, проблемами зі сном або підвищеною нервовою збудливістю. Також можливі зниження концентрації, підвищена сонливість або, навпаки, безсоння. Для більшості людей така буря не є небезпечною, проте може створити короткочасний дискомфорт.

Щоб легше перенести період підвищеної активності, фахівці радять дотримуватись режиму сну, спати не менше 7–8 годин, пити достатньо води та обмежити споживання кави, енергетиків і алкоголю. У цей день бажано харчуватись легко, віддавати перевагу овочам, фруктам і рибі, уникати перевтоми, стресу й надмірних фізичних навантажень. Корисно проводити більше часу на свіжому повітрі та регулярно провітрювати приміщення. Людям із хронічними захворюваннями рекомендують контролювати тиск і мати під рукою необхідні ліки.

