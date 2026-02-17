Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз на 17 лютого

Геомагнітна активність оцінюється за шкалою від 0 до 9 за допомогою планетарного К-індексу. Якщо показник сягає 5 і вище, йдеться про сильну магнітну бурю. У вівторок прогнозується підвищена сонячна активність із К-індексом 5,7. Це червоний рівень, який відповідає сильній магнітній бурі. Такі коливання можуть впливати на самопочуття метеочутливих людей та роботу деяких технічних систем.

Про це повідомляє NOAA. Варто враховувати, що прогнози можуть коригуватися, адже фахівці оновлюють дані кожні три години. Тому інформація про геомагнітну ситуацію може змінюватися протягом доби.

Що таке магнітна буря Магнітні бурі виникають унаслідок сонячних спалахів і викидів енергії, під час яких у космос потрапляє велика кількість заряджених частинок — протонів і електронів. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбуваються збурення, які й називають магнітними або сонячними бурями.

Рівень інтенсивності визначають за К-індексом: – показники від 1 до 4 вважаються слабкими й часто залишаються непомітними; – значення від 5 і вище класифікуються як сильні бурі (червоний рівень); – при К-індексі 7–8 можливі полярні сяйва.

Під час потужних бур іноді фіксуються перебої в роботі супутників, радіозв’язку, мобільних мереж і навігаційних систем.

Можливий вплив на самопочуття Через зміни атмосферного тиску та геомагнітні коливання деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість або зниження концентрації. Специфічного лікування не існує, однак симптоми можна полегшити звичними засобами після консультації з лікарем.

Як підтримати організм у період магнітних бур

– дотримуватися режиму сну та збалансованого харчування; – обмежити вживання жирної, гострої їжі, алкоголю та надмірної кількості кави; – пити достатньо води та трав’яні чаї; – більше бувати на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямим сонцем; – підтримувати помірну фізичну активність; – мінімізувати стресові ситуації; – людям із хронічними захворюваннями — більше відпочивати й мати під рукою необхідні препарати; – для тонусу зранку підійде контрастний душ, а ввечері — тепла ванна для розслаблення.

Регулярне відстеження прогнозів і уважне ставлення до власного самопочуття допоможуть легше пережити періоди підвищеної сонячної активності.

