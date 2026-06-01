Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7: прогноз на 1 червня

У понеділок, 1 червня, сонячна активність очікується на низькому рівні, а геомагнітна ситуація залишатиметься відносно спокійною. За прогнозами фахівців, К-індекс становитиме 2,7, що відповідає "зеленому" рівню магнітної активності та не передбачає суттєвих геомагнітних збурень.

Про це повідомили портал meteoagent та Британська геологічна служба.

За інформацією науковців, останніми днями на Сонці фіксувалися окремі невеликі викиди корональної маси в районі південного сходу зорі. Втім, ці потоки плазми не спрямовані у бік Землі, тому суттєвого впливу на магнітне поле планети вони не матимуть.

Унаслідок цього протягом доби очікується переважно стабільна геомагнітна обстановка з можливими короткочасними періодами незначної активізації, які не досягатимуть рівня магнітної бурі.

Магнітна активність такого рівня зазвичай не становить загрози для роботи електронних систем чи зв’язку, однак може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Медики зазначають, що під час навіть слабких коливань геомагнітного поля окремі групи населення можуть відчувати погіршення стану. Найбільш чутливими є люди з серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, а також ті, хто реагує на зміни погоди.

Серед можливих симптомів — головний біль, підвищена втомлюваність, коливання артеріального тиску, безсоння та загальна слабкість. У такі періоди фахівці радять дотримуватися режиму сну, уникати перевтоми та підтримувати достатній рівень гідратації.

