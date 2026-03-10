Очікується магнітна буря з К-індексом 3: прогноз на 10 березня

Геомагнітна обстановка над Україною на початку тижня залишається нестійкою. Хоча потужних сонячних спалахів наразі не фіксують, Земля перебуває під впливом потоків сонячного вітру, що спричиняє певні коливання магнітного поля.

Про це повідомили фахівці Space Weather Prediction Center при National Oceanic and Atmospheric Administration.

У вівторок, 10 березня, вплив сонячної активності почне слабшати. Прогнозується зниження показника до К-індексу 3, що відповідає відносно спокійному стану магнітного поля Землі. Попри це, людям, які чутливо реагують на зміни погоди та геомагнітні коливання, радять уважніше ставитися до свого самопочуття.

За інформацією астрономічного порталу EarthSky, на Сонці зараз спостерігають лише слабкі спалахи. Протягом останньої доби зафіксовано п’ять подій — два спалахи класу C та три ще слабші спалахи класу B.

Наразі на видимому боці Сонця виявлено чотири активні області. Також із східного краю зорі починають з’являтися нові зони сонячних плям, яким поки не присвоєно офіційні номери, але їхню активність уже можна помітити за невеликими спалахами.

Більшість цих областей мають альфа- або бета-магнітну конфігурацію, що свідчить про низьку ймовірність потужних сонячних вибухів. За останні 24 години фахівці не зафіксували викидів корональної маси, спрямованих у бік Землі.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Хто може відчути вплив магнітних коливань

Навіть слабкі геомагнітні зміни іноді впливають на людей, чутливих до погодних факторів. Особливо уважними варто бути тим, хто має серцево-судинні захворювання або загалом реагує на коливання атмосферних умов.

Серед можливих симптомів можуть виникати:

головний біль;

перепади артеріального тиску;

швидка втомлюваність;

загальна слабкість.

Як зменшити вплив магнітної бурі

Фахівці радять дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити самопочуття в період геомагнітних коливань:

не менше 7–8 годин

уникати надмірних фізичних навантажень і стресових ситуацій;

пити достатню кількість чистої води;

тимчасово обмежити вживання міцної кави, енергетиків та алкоголю;

більше гуляти на свіжому повітрі — легкі прогулянки покращують кровообіг і допомагають організму адаптуватися.

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!