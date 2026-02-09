Очікується магнітна буря силою 3,7: прогноз на 9 лютого

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, через що частина людей може скаржитися на головний біль, підвищену втому, дратівливість або відчуття стресу. Саме тому прогнози геомагнітної активності викликають підвищену увагу.

Рівень сонячної активності оцінюється за шкалою від 0 до 9 за планетарним К-індексом. Значення від 5 і вище свідчать про сильну магнітну бурю. У понеділок, 9 лютого, очікується відносно спокійна сонячна обстановка: прогнозований К-індекс становить 3,7, що відповідає зеленому рівню та слабкій геомагнітній активності. Про це повідомляє NOAA.

Водночас фахівці наголошують, що прогнози магнітних бур не є остаточними. Дані про сонячну активність оновлюються кожні три години, тому ситуація може змінюватися. Саме тому рекомендують регулярно стежити за актуальними оновленнями.

Магнітна буря — це явище, спричинене спалахами та вибухами на Сонці, під час яких у космос вивільняється велика кількість енергії. Потік заряджених частинок, зокрема протонів і електронів, рухається в різних напрямках, у тому числі й у бік Землі. Досягаючи магнітосфери планети, ці частинки викликають збурення, які науковці й називають магнітними або сонячними бурями.

Для оцінки їхньої інтенсивності використовують К-індекс. Показники від 1 до 4 вважаються слабкими та зазвичай не відчуваються більшістю людей. Геомагнітні бурі з індексом 5 і вище належать до червоного рівня та можуть суттєво впливати як на самопочуття, так і на роботу технічних систем. Під час сильних бур можливі збої у роботі супутників, радіозв’язку, мобільних мереж і навігаційних систем. А при дуже високих значеннях, близько 7–8 балів, інколи спостерігаються полярні сяйва навіть у нетипових для них широтах.

Вплив магнітних бур на організм людини пов’язують насамперед зі змінами атмосферного тиску. Через це метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, загальну слабкість, порушення сну або підвищену тривожність. Специфічних ліків від впливу геомагнітних коливань не існує, однак симптоматичне лікування допомагає полегшити стан.

Щоб підтримати організм у період магнітних бур, лікарі радять дотримуватися режиму сну й харчування, пити достатньо води, відмовитися від алкоголю, жирної та надто солоної їжі, а також зменшити споживання кави. Корисними можуть бути трав’яні чаї, помірна фізична активність і прогулянки на свіжому повітрі, за умови уникання прямого сонячного проміння. Важливо також зменшувати рівень стресу, уникати конфліктів і перевтоми.

Людям із хронічними захворюваннями рекомендують у такі дні більше відпочивати та тримати під рукою необхідні медикаменти. Контрастний душ зранку може допомогти підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися й покращити самопочуття.

