Очікується магнітна буря рівня G3: прогноз на 10 лютого

У вівторок, 10 лютого 2026 року, на Землі прогнозують посилення сонячної активності, яке може призвести до магнітних бур середньої або підвищеної інтенсивності. Фахівці зазначають, що рівень геомагнітних коливань здатен сягнути показників G2–G3 за міжнародною класифікацією.

Така буря може бути відчутною як для метеочутливих людей, так і для окремих технічних систем. Про це повідомляє NOAA.

Причиною зростання активності став потужний викид корональної маси на Сонці, траєкторія якого спрямована у бік нашої планети. Найбільша інтенсивність магнітних збурень очікується у другій половині дня. У цей час можливі тимчасові збої в роботі навігаційних сервісів, а також погіршення самопочуття у частини населення.

Сонячні спалахи та геомагнітні бурі є наслідком внутрішніх процесів на Сонці. Під час таких явищ відбувається вивільнення великої кількості енергії та заряджених частинок — переважно електронів і протонів, які, досягнувши магнітосфери Землі, спричиняють збурення.

Фахівці радять метеозалежним людям у цей період дотримуватися простих рекомендацій:

налагодити повноцінний режим сну;

пити достатню кількість води;

уникати перевтоми та емоційного напруження;

тимчасово відмовитися від алкоголю й кофеїну;

більше часу проводити на свіжому повітрі.

