Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 11 лютого

Сьогодні, 11 лютого 2026 року, Сонце демонструє помірно підвищену активність. K-індекс — це глобальний показник геомагнітних збурень, який вимірюється в межах від 0 до 9:

0–3 — спокійна магнітосфера;

4–5 — слабка або середня буря (жовтий рівень, G1);

5–6 — сильна буря (помаранчевий рівень, G2);

7–9 — дуже сильна або екстремальна буря (червоний рівень, G3–G5).

За даними сервісу meteoagent та Британської геологічної служби (British Geological Survey), на Землю надходить потік сонячного вітру, який спричинив магнітну бурю з K-індексом 4,7 — це жовтий рівень (G1 за шкалою NOAA).

Значення 4,7 — це вже помітна, але не критична геомагнітна активність. Вона належить до категорії "середньої" бурі, яка зазвичай не викликає серйозних збоїв у роботі енергосистем чи супутникового зв’язку, але може впливати на самопочуття метеочутливих людей.

Посилення сонячного вітру пов’язане з корональними дірами на Сонці — областями відкритих магнітних ліній, через які плазма витікає в космос із значно вищою швидкістю. Саме ці потоки досягли Землі сьогодні й спричинили підвищення K-індексу до 4,7.

Експерти зазначають: суттєвого подальшого зростання активності найближчими годинами та добами не прогнозується. Сонячний вітер поступово слабшатиме, і магнітосфера має повернутися до спокійного стану вже завтра-післязавтра.

Як це може позначитися на самопочутті

Бурі рівня G1 (K=4–5) зазвичай викликають у метеозалежних людей такі симптоми:

головний біль або важкість у голові;

запаморочення;

стрибки артеріального тиску;

порушення сну (безсоння або надмірна сонливість);

дратівливість, тривожність;

зниження концентрації уваги;

біль у суглобах або м’язах.

Найбільше реагують люди з гіпертонією, ішемічною хворобою серця, вегето-судинною дистонією, хронічними неврологічними розладами, а також літні люди та вагітні жінки.

Як полегшити стан під час бурі

Пийте достатньо води (1,5–2 л на добу).

Уникайте кави, енергетиків, алкоголю та важкої їжі.

Зменшіть фізичні та емоційні навантаження.

Спіть не менше 7–8 годин.

Частіше провітрюйте приміщення та виходьте на свіже повітря (якщо погода дозволяє).

Контролюйте тиск, особливо вранці та ввечері.

За потреби приймайте призначені лікарем препарати (не займайтесь самолікуванням).

