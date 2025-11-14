Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 15 листопада

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через що деякі люди можуть відчувати головний біль, втому або підвищену дратівливість.Геомагнітну активність оцінюють за шкалою від 0 до 9 за планетарним К-індексом: значення 5 і вище свідчить про сильну магнітну бурю.

У суботу прогнозують К-індекс 4,7 (жовтий рівень), що відповідає помірній геомагнітній активності. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Варто пам’ятати, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники оновлюють дані кожні три години. Рекомендується слідкувати за актуальною інформацією.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає через спалахи та викиди на Сонці, під час яких утворюються заряджені частинки (протони та електрони), що рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Потрапляючи в магнітосферу, вони викликають коливання, відомі як магнітні бурі або сонячні бурі.

Інтенсивність бур оцінюють за К-індексом:

1–4 – незначні коливання, які рідко відчутні для людей;

5 і вище – сильні магнітні бурі (червоний рівень), що можуть впливати на самопочуття та роботу електронних пристроїв.

Під час К-індексу 7–8 можна спостерігати полярні сяйва. Високий рівень активності може також впливати на роботу стільникового зв’язку, супутників, радіочастот та GPRS.

Як магнітні бурі впливають на людей

Через зміни атмосферного тиску деякі люди можуть відчувати:

головний біль,

втому,

підвищену дратівливість та стрес.

Спеціальних ліків від магнітних бур немає, але симптоми можна полегшити звичайними засобами.

Як підтримати організм під час магнітної бурі

Дотримуватися режиму дня та харчування: висипатися, харчуватися корисно.

Обмежити гостре, солоне, жирне, алкоголь та каву.

Пити більше води та трав’яні чаї.

Прогулюватися на свіжому повітрі, бажано за містом, але уникати прямого сонця.

Невеликі фізичні навантаження допоможуть підтримати бадьорість.

Уникати стресових ситуацій і конфліктів.

Людям з хронічними захворюваннями – більше відпочивати та тримати ліки під рукою.

Контрастний душ вранці допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері – розслабитися.

